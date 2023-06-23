Merzifon'da, kazı sırasında patlayıcı madde ve mühimmat bulundu



Şerife Serap KARA/ MERZİFON (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Merzifon ilçesi Karamustafa Paşa köyünde, iş makinesi ile çukur kazıldığı esnada patlayıcı madde ve mühimmat bulundu.

Merzifon ilçesi Karamustafa Paşa köyünde iş makinesi ile kazı yapıldığı sırada toprağa gömülü patlayıcı madde ortaya çıktı. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 10 adet 40 mm çapında tüfek bombası, 1 adet el bombası ve 5 adet yarım TNT kalıp bulundu. Çukurda bulunan patlayıcı madde ve mühimmat olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi. İmha edilen patlayıcı madde ve mühimmat parçaları inceleme için jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merzifon Şerife Serap KARA

2023-06-23 23:10:19



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