Amasya´dan 2 öğrenci LGS'den 'tam puan' aldı



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da özel okul öğrencileri Hüseyin Poyroz Bakanlar (14) ve Furkan Çelik (14) Liselere Geçiş Sistemi'nden (LGS) 500 tam puan aldı.

Amasya'da Hüseyin Poyroz Bakanlar ve Furkan Çelik LGS'den 500 tam puan aldı. Sonuçtan memnun olduğunu söyleyen Furkan Çelik, "Sınav sürecinde verimli ve disiplinli çalışarak bu başarıyı elde ettim. Bu süreçte ailem ve öğretmenlerim bana çok destek oldu. Onların desteği moral ve motivasyonumu daha da artırdı. Galatasaray Lisesi´ne gitmek ve yazılım mühendisi olmak istiyorum. Aileme ve özellikle öğretmenlerime destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Galatasaray Lisesi´ne girmek istediğini söyleyen Hüseyin Poyroz Bakanlar ise "Sınava çok fazla soru çözerek değil, düzenli ve verimli çalışarak hazırlandım. İlkokuldan sekizinci sınıfa kadar öğretmenlerim beni çok iyi yetiştirdi. Ailem bu süreçte bana baskı yapmadan, destekte bulundu. Şu anda tam karar vermedim ama Galatasaray Lisesi´ne gitmek istiyorum. Bu süreçte bana destek veren aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-24 16:32:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.