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Amasya'da yol ortasında bozulan aracı trafik polisleri itti

DHA

Amasya'da yol ortasında bozulan aracı trafik polisleri itti


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da aracı bozulan vatandaşa trafik polisleri yardım eli uzattı. Polisler, 'trafik aksamasın' diye yol ortasında kalan aracı iterek uygun bir yere götürdü.
Amasya'da bayram nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde arıza yapan otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yardım etti. Trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun açılmasını sağladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-06-26 18:29:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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