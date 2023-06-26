Amasya'da yol ortasında bozulan aracı trafik polisleri itti

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Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da aracı bozulan vatandaşa trafik polisleri yardım eli uzattı. Polisler, 'trafik aksamasın' diye yol ortasında kalan aracı iterek uygun bir yere götürdü.

Amasya'da bayram nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Mustafa Kemal Paşa Caddesinde arıza yapan otomobil sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri yardım etti. Trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun açılmasını sağladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-26 18:29:25



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