Amasya´da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı



Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)AMASYA´nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Merzifon D-100 karayolu Sarıköy mevkisinde meydana geldi. Mustafa Miletli yönetimindeki 34 JE 8471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden Basri Aydoğan yönetimindeki 55 AEK 778 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araçlar bariyere vurarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Koray Özübek idaresindeki 34 KB 1837 plakalı başka bir otomobil de Basri Aydoğan´ın otomobiline çarparak durdu.

İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücülerle beraber araçlarda yolcu olarak bulunan Kübra Nur Miletli, Havva Aydoğan, Zeynep Özübek, Serra Nur Özübek ve Mevhibe Özübek yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merzifon Şerife Serap KARA

2023-06-28 22:04:31



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