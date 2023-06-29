Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Şerife Serap KARA/TAŞOVA (Amasya), (DHA)AMASYA´nın Taşova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 11 kilo 550 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda; Taşova ilçesi Yeşilırmak yatağına yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine ekim alanı takibe alındı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan yerde Mehmet C. (25) ve Şeyhmus Ü.(30) suçüstü yakalandı. Jandarmanın operasyonunda şüphelilerle birlikte, 11 kilo 550 gram kubar esrar ve 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Mehmet C. ve Şeyhmus Ü., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova Şerife Serap KARA

2023-06-29 22:03:40



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