Amasya'da hafif ticari aracın bariyere saplandığı kazada karı- koca ile 3 çocuğu yaralandı

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Şerife Serap KARA/ MERZİFON (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere saplandığı kazada karıkoca ile 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Merzifon ilçesi Kara Mustafa Paşa köyü mevkisinde meydana geldi. Atila Sürmen (50) yönetimindeki 41 AEV 782 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve eşi Songül (45) ile çocukları Ceyda Nur (15), Asaf (4) ve Miraç Sürmen (4), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merzifon Şerife Serap KARA

2023-06-30 22:43:10



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