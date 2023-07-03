Tünelde sollama yaparken otomobil duvara çarptı

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Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA´da Ferhat Tüneli´nde, sürücüsü sollama yapan otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Amasya Ferhat Tüneli´nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Resul Göktuğ Kandemir (37), yönetimindeki 05 FJ 558 plakalı otomobil ile öndeki aracı sollamak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek tünelin duvarına çarpıp, durdu. Sürücü Kandemir, kendi imkanı ile çıktığı aracının yanında kısa süreli bir şok yaşadı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Resul Göktağ Kandemir ihbarla gelen ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-07-03 12:35:04



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