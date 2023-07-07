Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı

Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, çiftçi Adem Aşık, sattığı kirazlardan kazandığı 10 bin TL'yi cebinden düşürdü. Durumu gören Eyüp Kızılboğa, parayı polise verdi. Parasını polisten teslim alan çiftçi Aşık, "Helal paraydı, alnımın teriydi, teşekkür ederim" dedi.

Olay, sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Bahçesinden topladığı kirazları, sebze ve meyve halinde satan çiftçi Adem Aşık, evine dönmek için aracına bindiği sırada, pantolonunun cebindeki 100'lük banknotlar halindeki 10 bin TL'yi yere düşürdü. Parayı düşürdüğünü fark etmeyen Aşık, aracına binip uzaklaştı. Durumu gören Eyüp Kızılboğa, polisi arayıp, paraları, gelen ekiplere tutanakla teslim etti. Durumu fark edip, geri dönen Adem Işık, polisi görünce durumunu anlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından para, sahibi olduğu belirlenen Aşık'a tutanakla teslim edildi. Adem Aşık, Eyüp Kızılboğa ve polis ekiplerine teşekkür ederek, "Sattığım kirazların parası olan 10 bin TL'yi, arabaya binerken düşürmüşüm. Sağ olsun, duyarlı bir vatandaşımız da polise teslim etmiş. Helal paraydı, alnımın teriydi, benim de ihtiyacım vardı. Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-07-07 14:07:10