Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:54
        Amasya´da buğday yüklü TIR devrildi

        Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA´da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği buğday yüklü TIR devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada tonlarca buğday yol kenarına döküldü.

        Kaza, Amasya-Doğantepe yol ayrımında meydana geldi. Abdullah Şahiner (48) yönetimindeki 05 ABD 220 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Şahiner, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        TIR'da yüklü olan tonlarca buğday yol kenarına döküldü. Buğdayın toplanması uiçin çalışma başlatıldı.

        TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-07-09 18:53:55

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı
        Sattığı kirazın parasını düşürdü, 10 bin TL'yi polisten tutanakla aldı
        Tünelde sollama yaparken otomobil duvara çarptı
        Tünelde sollama yaparken otomobil duvara çarptı
        Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1´i bebek, 2´si çocuk, 21 yaralı
        Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1´i bebek, 2´si çocuk, 21 yaralı
        Amasya´da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
        Amasya´da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
        Amasya'da hafif ticari aracın bariyere saplandığı kazada karı- koca ile 3 çocuğu yaralandı
        Amasya'da hafif ticari aracın bariyere saplandığı kazada karı- koca ile 3 çocuğu yaralandı
        Alkollü sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi kazaya neden oldu: 8 yaralı
        Alkollü sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi kazaya neden oldu: 8 yaralı