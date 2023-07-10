Amasya'da fünye ile patlatılan şüpheli çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı
Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da elektrik panosunun yanına bırakılan şüpheli çanta, endişe yarattı. Fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan boya ve yapıştırıcı çıktı.
Amasya Hacılar Meydanı Mahallesi Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, Yeşilırmak kenarında bulunan elektrik panosunun önüne bırakılan çantayı görenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerini şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp, bomba imha uzmanına haber verdi.
Bölgeye gelen özel kıyafetli ekipler, inceledikleri çantayı fünye bağlayarak kontrollü şekilde patlattı. Paniğe neden olan çantanın içinden boya ve yapıştırıcı çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-07-10 23:43:03