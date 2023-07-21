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        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 17:45
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu

        Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki erkek hastanın kalp, karaciğer ve böbrekleri ile korneaları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

        Kentte iki hafta önce beyin kanaması geçiren kişi, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin organ nakil yetkilileri, aileyle görüştü. Aile, hastanın organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla hastanın, kalp, karaciğer ve böbrekleriyle korneaları alındı.

        Organlar, kentteki 12 Haziran Şehir Stadyumu´na inen ambulans helikopterle nakil bekleyen hastalara nakledilmesi için yola çıktı. Kalp ve karaciğerin Ankara´da, böbrekler ve korneanın ise Samsun´da nakil bekleyen hastalara nakledileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-07-21 17:44:33

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