Görme engelli, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da görme engelli Hüseyin Karadeniz (61), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Üçler Mahallesi Ferhat Sokak´ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında yaşayan görme engelli Hüseyin Karadeniz´den 4 gündür haber alamayan komşuları, dün akşam polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evde Karadeniz´i hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Karadeniz´in öldüğü belirlendi. Karadeniz'in cesedi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Karadeniz´in vücudunda herhangi bir kesik ve darp izi bulunmadığı ve kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-07-26 09:52:39