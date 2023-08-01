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        100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:51
        100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun ilk etabı tamamlandı

        Şerife Serap KARA / AMASYA, (DHA) Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna düzenlenen ve Sivas´tan başlayan 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Sivas-Amasya etabı, Saraydüzü Kışla Binası önünde sona erdi. Etabı başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna düzenlenen ve 16 takımdan 100 sporcunun katıldığı 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu başladı. Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamlayacak. Sivas'tan Ankara´ya tarihin izinde 784 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçiler, Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar tarafından ilk etabın sona ereceği Saraydüzü Kışla Binası önünde Türk bayrakları ile karşılandı.

        VALİ VEKİLİ DAĞ: AMASYAMIZ BUGÜN ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

        Sporculara ödüllerini takdim eden Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, "Amasyamız bugün çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı münasebeti ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen güzel bir yarış. Sivas´tan başlayıp Amasya´da nihayetlenen birinci etap. Yarın da kısmet olursa yarışmacılarımızı buradan Havza´ya yolcu edeceğiz. Bu kurtuluş yolu tematik güzel bir bisiklet turu oldu. Amasyamızın gelen misafirlere ev sahipliği yapmasından da onur duyuyoruz. 10 ülkeden yaklaşık 96 yarışmacı katıldı. Sorunsuz etaplar geçildi. 1'inci basamağı iyi geçirdik, inşallah bundan sonra da kazasız belasız güzel bir etkinlik olur. Temennim şudur ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olduğu için bu yarışmanın önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde yapılması ve katılımın giderek artmasının Amasya´nın hem tanıtımı hem de ekonomisi açısından çok daha güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

        İlk etabı Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Ahmet Örkem 1'inci olarak tamamladı. Örkem´in ardından Beykoz Belediyespor Kulübü'nden Maximilian Stedman 2'nci ve Mes Sungun Azad Continental takımından Ali Labib Shotorban ise 3'üncü oldu. 

        100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda 2'nci etap olan 89.4 kilometrelik Amasya-Havza etabı yarın koşulacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Bisikletli sporcuların gelişlerinden drone görüntüleri

        Sporcuların 1. Etabı tamamlayacağı yerde karşılanmasından görüntüler

        Yarışı kazanan sporculara ödüllerinin verilmesi

        Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ ve yarışı kazanan Ahmet Örken röportaj

        Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-08-01 17:50:24

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