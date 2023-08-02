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        Amasya'da 'Anne bebek dostu otobüs' projesi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:06
        Amasya'da 'Anne bebek dostu otobüs' projesi

        Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da İl Sağlık Müdürlüğü, anne sütünü özendirmek ve annelerin uzun yolculuklarda bebeklerini rahatça emzirebilmesi için 'Anne bebek dostu otobüs' uygulamasını hayata geçirdi.

        Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, bir şehirlerarası otobüs firmasıyla iş birliği yaparak otobüslerde annelerin bebeklerini rahatça emzirebilmesi için annelere özel konfor alanları oluşturulmasını sağladı. Firmanın her otobüsünde, annenin bebeğiyle oturduğu yer, kimsenin göremeyeceği şekilde kapatılarak anne ve bebek için konfor alanı oluşturuldu. Bu sayede, uzun saatler yolculuk yapan anneler, oluşturulan alanda bebeklerini rahatça emzirip altlarını rahatça değiştirebiliyor.

        Uygulamayı güzel bulduğunu söyleyen anne Esma Tosun, "Şehirlerarası uzun yolculuk yapıyorum. Uygulamayı gerçekten çok güzel buldum. Bebeğimi otobüsteyken emzirmem gerekti ve yetkililerde bana böyle bir kolaylık sağladılar. Çok rahat yol boyunca emzirebildim. Bebeğimin altını değiştirmekte ve emzirmekte hiç sıkıntı yaşamadım" dedi.

        'PROJE TÜRKİYE´DE BİR İLK'

        Artık bebeklerin otobüse bindiklerinde ağlamayacaklarını belirten İl Sağlık Müdürlüğü Bebek Dostu İl Koordinatörü Gamzenur Uçar ise "Bu proje Türkiye´de bir ilki temsil ediyor. Annelerimizi daha konforlu bir alana nasıl taşıyabiliriz diye düşündük. Firmamız da sağ olsun bize destek verdi, projemize sahip çıktı. Firmanın tüm otobüslerinde bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu vesileyle de annelere daha konforlu bir alan, emzirmeleri için gayet güzel bir yer tasarladık. Artık bebekler otobüse bindiklerinde ağlamayacaklar, mutlu yolculuk edecekler. Dolayısıyla anneler otobüsleri daha çok tercih edecekler diye düşünüyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-08-02 18:05:19

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