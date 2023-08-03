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        Amasya´da yol kontrolünde 70 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:36
        Amasya´da yol kontrolünde 70 kaçak göçmen yakalandı

        Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da polisin yaptığı yol kontrolünde 70 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

        Taşova ilçesinden Amasya´ya seyir halinde olan B.M. yönetimindeki 46 AB 537 plakalı TIR, dün akşam polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR´ın dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan, 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenlerin parmak izleri alındı. Ardından da sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        TIR sürücüsü B.M. ise bu işin organizasyonunu yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. B.M.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-08-03 11:35:23

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