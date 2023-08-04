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        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR şoförü tutuklandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:29
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        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR şoförü tutuklandı
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        Şerife Serap KARA/TAŞOVA (Amasya), (DHA)AMASYA´da, dorsesinde 70 kaçak göçmen yakalanan TIR'ın İran uyruklu şoförü Babak Memarımakoueı (42), tutuklandı. 

        Amasya yönüne giden Babak Memarımakoueı'nın kullandığı 46 AB 537 plakalı TIR, 2 Ağustos akşamı polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde İran´dan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen TIR´ın dorsesinde yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62 Afganistan, 6 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

        Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. TIR şoförü ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Babak Memarımakoueı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Şerife Serap KARA

        2023-08-04 15:28:40

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