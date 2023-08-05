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        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:49
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        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 çocuk öldü, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
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        Şerife Serap KARA/GÜMÜŞHACIKÖY(Amasya), (DHA)AMASYA´nın Gümüşhacıköy ilçesinde çelik bariyerlere çarpan otomobildeki Zeynep Nur Gülsu (10) hayatını kaybetti. 2'si çocuk, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, bugün Gümüşhacıköy Ulubel mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kazanfer´in (42) kontrolünü yitirdiği 34 PR 6765 otomobil, çelik bariyerlere çarptı. Kazada, Zeynep Nur Gülsu hayatını kaybetti, annesi Hanım Gülsu (46) ile akrabası olan sürücü Mehmet Kazanfer, kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) yaralandı.

        İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Gümüşhaciköy Şerife Serap KARA

        2023-08-05 12:48:38

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