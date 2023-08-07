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        Amasya´da un yüklü TIR devrildi: 1 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:58
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        Amasya´da un yüklü TIR devrildi: 1 ölü
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        Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da Erkan Çelik'in kullandığı un yüklü TIR; sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine devrildi. Sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, bu akşam Çevreyolu Otogar bağlantı noktasında meydana geldi. Çorum'dan TIR´ın dorsesine çuvallarla un yükleyip Van´a hareket eden Erkan Çelik yönetimindeki 65 ABJ 544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve  sağlık sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede TIR sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-08-07 22:57:28

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