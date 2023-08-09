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        Amasya'da 3 araç kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:21
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        Amasya'da 3 araç kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Şerife Serap KARA/ MERZİFON, (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada Niyaz Tunç (66) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Merzifon Havalimanı kavşağında meydana geldi. Veli Tunç (69) yönetimindeki 05 DY 512 plakalı otomobil, Necmiye Aydın yönetimindeki 05 ACM 578 plakalı otomobil ve Murat Güner idaresindeki 34 DPL 903 plakalı minibüs, havalimanı yolu kavşağında çarpıştı. Otomobildeki Niyaz Tunç, kaza yerinde yaşamını yitirirken, aynı aileden Veli Tunç , Figen Tunç (38), Abdulkadir Dinç (27) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tunç'un cenazesi ise incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merzifon Şerife Serap KARA

        2023-08-09 15:20:50

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