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        TÜİK: Sanayi üretimi haziranda arttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:15
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        TÜİK: Sanayi üretimi haziranda arttı
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        Rukiye MEYVECİ/ANKARA, (DHA)TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziranda sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,6 ve aylık yüzde 1,6 arttığını açıkladı.

        TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi istatistiklerini duyurdu. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı. Haziranda aylık sanayi üretimi yüzde 1,6 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Amasya Rukiye MEYVECİ

        2023-08-10 11:14:27

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