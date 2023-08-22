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        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:47 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:48
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        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını
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        Şerife Serap KARASinan HARMANCI/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yaklaşık 45-50 dönüm kadar bir yer yandı. İnşallah kısa sürede bitirip bir can ve mal kaybı olmadan yangını sonlandırmış oluruz" dedi.

        Amasya'da Harşena Kalesi'nin yakınındaki ormanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ihbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları ve arazözlerle yapılan söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

        'RİSK DEVAM EDİYOR'

        Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Vali Yılmaz Doruk, "Kale altında kale park dediğimiz kısımda orman yangını başladı. Henüz şu saat itibari ile sebebini tespit edemedik. Müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün, belediyemizin, AFAD, özel idare bütün kurum ve kuruluşlarımız şu anda müdahale ediyor. Önemli miktarda yol aldık ama hala risk devam ediyor. Genişleme ihtimali olduğundan dolayı hali hazırda rüzgardan dolayı o sebeple çalışmalar devam ediyor.  Bir de Kastamonu'dan helikopter geldi. İnşallah dileğimiz yangının kısa sürede söndürülmesi. Umudumuz daha kısa sürede daha fazla yayılmadan sonlandıralım. Yaklaşık 45-50 dönüm kadar bir yer yandı. İnşallah kısa sürede bitirip bir can ve mal kaybı olmadan yangını sonlandırmış oluruz. Kalemizde o bölge içerisinde ormanözü araçlarımız da orada kontrol altında tutuyor. O yönde de çalışmaları arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Kuru olduğu için otluk alan rüzgârın etkisi ile çok kısa sürede yayılabiliyor. İnşallah çok büyük bir hasar yaşamadan söndürürüz. Risk hala devam ediyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Şerife Serap KARASinan HARMANCI

        2023-08-22 18:46:39

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