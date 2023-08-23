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        Amasya'da hafif ticari araç, beton bariyerlere çarptı; aynı aileden 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:11 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:12
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        Amasya'da hafif ticari araç, beton bariyerlere çarptı; aynı aileden 3 yaralı
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        Şerife Serap KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da hafif ticari aracın beton bariyerlere çarptığı kazada aynı aileden 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Beşgöz kavşağında meydana geldi. İstanbul´dan Sivas´a gitmekte olan Sebahattin Akbulut (66) yönetimindeki 34 VL 0982 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile eşi Lütfiye Akbulut (60) ve oğlu Sinan Akbulut, yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücünün çalan telefonunu polis memuru açarak yakınlarına kaza haberini verdi. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sebahattin ve eşi Lütfiye Akbulut´un durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-08-23 21:10:40

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