Doğum yapan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da doğum yapan M.A. (25), akciğerinde oluşan problem nedeniyle ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde M.A., bugün sezaryenle doğum yaptı. Ameliyat sonrası akciğerinde problem tespit edilip, Samsun'a sevkine karar verilen M.A. için ambulans helikopter istendi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadyumu'na indi. M.A., sağlık ekipleri tarafından sedyeyle helikoptere taşınıp, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Bebeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-08-24 15:42:02