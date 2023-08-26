Dron ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilip ceza kesilen sürücü: Beni nereden görmüş

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da kırmızı ışıkta geçtiği dron ile tespit edilen motosikletin sürücüsü Abdullah Keltepe´ye 915 TL para cezası kesildi. Keltepe, "Dron nerede abi, şunu bana bir gösterin, beni nereden görmüş" dedi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolleri yapılan sürücüler, trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Mehmet Varinli Caddesi´nde trafik polisleri tarafından yapılan kontrole dron ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen motosiklet sürücüsü Abdullah Keltepe'ye 915 TL ceza kesildi. Ceza işlemi sırasında Abdullah Keltepe, "Dron nerede abi, şunu bana bir gösterin, ne yapmışım ben. Beni nereden görmüş" diye tepki verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-08-26 16:32:18