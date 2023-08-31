TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı
Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR´ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.
Erzurum üzerinden Amasya´ya gelen H.A. yönetimindeki 25 AVC 333 plakalı TIR, bugün öğle saatlerinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR´ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü H.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, H.A.´nın işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-08-31 14:53:04