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        TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:55
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        TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı
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        Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR´ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

        Erzurum üzerinden Amasya´ya gelen H.A. yönetimindeki 25 AVC 333 plakalı TIR, bugün öğle saatlerinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR´ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü H.A. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, H.A.´nın işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-08-31 14:53:04

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