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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:06
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        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı
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        Şerife Serap KARA / AMASYA, (DHA) Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ve SAMKON'un ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı Saraydüzü Kışla Binası önünde sona erdi. Samsun´dan Ankara´ya tarihin izinde 600 kilometre pedal çevirecek olan bisikletçileri Amasya´da Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çoban, Hasan Şahin ve vatandaşlar Saraydüzü Kışla Binası´nda karşıladı. Etabı başarıyla tamamlayarak dereceye giren  sporculara ödülleri takdim edildi. Havza-Amasya etabını Spor Toto bisiklet takımının 22 yaşındaki sporcusu Doğukan Arıkan ilk sırada tamamladı. Arıkan´a madalyası Vali Yardımcısı Faruk Ekiz tarafından takdim edildi. 10 takım 57 bisikletçi sporcunun katıldığı, 4 gün 4 etap halinde devam eden Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Samsun, Havza, Amasya, Çorum, Çankırı bölgelerinden geçerek Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde son bulacak.

        Amasya etabını tamamlayan sporcular yarın da Çorum etabı için pedal çevirmek üzere yola çıkacak. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Bisikletlilerden detaylar

        Doğukan Arıkan´ın turu birinci tamamlamasından detaylar

        Vali Yardımcısı Faruk Ekiz´in Doğukan Arıkan´a madalya takdiminden detaylar

        Turu birinci tamamlayan Doğukan Arıkan ile röportajDHA-Spor Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-08-31 17:04:32

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