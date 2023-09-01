TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı, sürücü tutuklandı
Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA) AMASYA´da TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı, sürücü Hasan Acar (58) tutuklandı.
Erzurum üzerinden Amasya´ya gelen Hasan Acar´ın kullandığı 25 AVC 333 plakalı TIR, dün uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR´ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR'ın sürücüsü Hasan Acar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA
2023-09-01 15:42:06