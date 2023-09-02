Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.

55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde bir pidecinin bahçesine bırakılan 2 çantayı görenler şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanlıları, inceledikleri 2 çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Çantalar boş çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-09-02 17:05:05