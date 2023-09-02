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        Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:07
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        Amasya'da fünyeyle patlatılan çantalar boş çıktı
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        Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantalar boş çıktı.

        55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde bir pidecinin bahçesine bırakılan 2 çantayı görenler şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Çağırılan bomba imha uzmanlıları, inceledikleri 2 çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Çantalar boş çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

        2023-09-02 17:05:05

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