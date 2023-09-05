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        Diyalize giderken otomobil çarptı; ağır yaralı

        AMASYA'dadiyalizegirmek için evden çıkan Necdet Ödübek (61), yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kazada ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:54
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        Diyalize giderken otomobil çarptı; ağır yaralı
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        Kaza, öğle saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi'nde meydana geldi. Fikri Ç. yönetimindeki 05 ABK 656 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necdet Ödübek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulup, başından yaralanan Ödübek, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Böbrek rahatsızlığı bulunan ve diyalize girmek için evden çıktığı öğrenilen Ödübek'in beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

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