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        Amasya'da yayaya yol verdi, 3 otomobil birbirine çarptı; 5 yaralının olduğu kaza kamerada

        AMASYA'da,yayageçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Toplam 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2´si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:37
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        Amasya'da yayaya yol verdi, 3 otomobil birbirine çarptı; 5 yaralının olduğu kaza kamerada
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        Kaza, öğleden sonra Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 AAF 558 plakalı otomobilin sürücüsü Gamze Aslan (23), yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Ömer Atılgan yönetimindeki 34 KV 0047 plakalı otomobil, Aslan'ın otomobiline çarptı. Aniden fren yapan Ömer Atılgan'ın otomobiline de arkasından gelen Muharrem Eroğlu'nun kullandığı 08 AAV 994 plakalı otomobil çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Gamze Aslan ve otomobilinde bulunan kardeşleri Gizem Aslan (16), Yağmur Aslan (8) ile diğer araçlarda bulunan Mine Atılgan (39) ve Muharrem Eroğlu (25), yaralandı.

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