Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

        AMASYA´nınMerzifonilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza, organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. İlknur Yılmaz (33) yönetimindeki 16 U 7001 plakalı otomobil ile Gökhan Ş. yönetimindeki 05 DZ 846 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobil, ters döndü. Kazada, sürücü İlknur Yılmaz çocukları Yunus Emre (2), Talha (3) ve Dila (4) ile eşi Ergin (41) ve eşinin kardeşi Sami Yılmaz (51) ile Halime Çınar (45) ve ikizler Yusuf (3) ve Hamza Cufadar (3) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Taşova'da yeni eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Taşova'da yeni eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü,...
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü,...
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası 11 Eylül'de başlayaca...
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası 11 Eylül'de başlayaca...
        Suluova Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Erhan Yaylacı oldu
        Suluova Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Erhan Yaylacı oldu
        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Amasya'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Amasya'da yayaya yol verdi, 3 otomobil birbirine çarptı; 5 yaralının olduğu...
        Amasya'da yayaya yol verdi, 3 otomobil birbirine çarptı; 5 yaralının olduğu...