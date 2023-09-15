Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i Amasya'da sergilenmeye başlandı

        HATTATMahmut Şahin tarafından 2,5 haftada yapımı tamamlanan ve Amasya Sultan Beyazıt Camisinde sergilenmeye başlanan dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi' yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i Amasya'da sergilenmeye başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATTATMahmut Şahin tarafından 2,5 haftada yapımı tamamlanan ve Amasya Sultan Beyazıt Camisinde sergilenmeye başlanan dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi' yoğun ilgi gördü.

        Hz. Muhammed´in fiziksel, insani ve ahlaki özelliklerini tavır ve hareketlerini anlatan dünyanın en büyük hilyesi Sultan II. Beyazıd Külliyesinde sergilenmeye başlandı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi´nin girişimleriyle kente getirilen 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre eninde olan hilye, bu özellikleriyle dünyanın en büyüğü olarak kabul görüyor. Açılış programına Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Hilye´i Şerif´in 2,5 haftada tamamladığını söyleyen Hattat Mahmut Şahin, "Peygamber efendimizin vasıflarını taşıyan yazıya Hilye´i Şerif diyoruz. Anlamı da süs ve ziynet demektir. Bunu 2,5 haftalık bir sürede tamamladım" dedi.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Öncelikle hilye kelime anlamı olarak süs demektir. Ziynet, takı eşyası bilhassa kolye anlamlarına gelir. Bu aslında Peygamber efendimizi remz etmesi bakımından, buraya gelmesinin sebebini ben şuraya dayandırıyorum. Bir Hattatımız Sayın Mahmut Şahin üstadın Amasya aşkı ve Amasyalıların Hz. Peygamber aşkı bu hilyenin artık burada sergilenmesine sebep olmuştur" diye konuştu.

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk ise "Böyle bir kıymetli eseri ilimize kazandırmaktan, emeği geçen herkese müteşekkirim. İlimize hayırlı olsun. Bu sadece bir kez görmelik bir eser değil, duygusal dünyamızın, düşünce dünyamızın, inanç dünyamızın pekişmesine de inşallah katkısı olacak bir eserdir. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Devasa Hilye-i Şerif, Amasya'da sergilenecek
        Devasa Hilye-i Şerif, Amasya'da sergilenecek
        Merzifon'dan kısa kısa
        Merzifon'dan kısa kısa
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı
        Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başladı
        Amasya Merzifon Havalimanı ağustos ayında 11 bin 750 yolcuya hizmet verdi
        Amasya Merzifon Havalimanı ağustos ayında 11 bin 750 yolcuya hizmet verdi
        Amasya'da jandarma esnaf ve öğrencileri güvenlik konusunda bilgilendirdi
        Amasya'da jandarma esnaf ve öğrencileri güvenlik konusunda bilgilendirdi
        Amasya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Amasya'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı tutuklandı