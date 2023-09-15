Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i Amasya'da sergilenmeye başlandı HATTATMahmut Şahin tarafından 2,5 haftada yapımı tamamlanan ve Amasya Sultan Beyazıt Camisinde sergilenmeye başlanan dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi' yoğun ilgi gördü.

HATTATMahmut Şahin tarafından 2,5 haftada yapımı tamamlanan ve Amasya Sultan Beyazıt Camisinde sergilenmeye başlanan dünyanın en büyük Hilye-i Şerifi' yoğun ilgi gördü.

Hz. Muhammed´in fiziksel, insani ve ahlaki özelliklerini tavır ve hareketlerini anlatan dünyanın en büyük hilyesi Sultan II. Beyazıd Külliyesinde sergilenmeye başlandı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi´nin girişimleriyle kente getirilen 6,5 metre boyunda ve 3,5 metre eninde olan hilye, bu özellikleriyle dünyanın en büyüğü olarak kabul görüyor. Açılış programına Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hilye´i Şerif´in 2,5 haftada tamamladığını söyleyen Hattat Mahmut Şahin, "Peygamber efendimizin vasıflarını taşıyan yazıya Hilye´i Şerif diyoruz. Anlamı da süs ve ziynet demektir. Bunu 2,5 haftalık bir sürede tamamladım" dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, "Öncelikle hilye kelime anlamı olarak süs demektir. Ziynet, takı eşyası bilhassa kolye anlamlarına gelir. Bu aslında Peygamber efendimizi remz etmesi bakımından, buraya gelmesinin sebebini ben şuraya dayandırıyorum. Bir Hattatımız Sayın Mahmut Şahin üstadın Amasya aşkı ve Amasyalıların Hz. Peygamber aşkı bu hilyenin artık burada sergilenmesine sebep olmuştur" diye konuştu.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk ise "Böyle bir kıymetli eseri ilimize kazandırmaktan, emeği geçen herkese müteşekkirim. İlimize hayırlı olsun. Bu sadece bir kez görmelik bir eser değil, duygusal dünyamızın, düşünce dünyamızın, inanç dünyamızın pekişmesine de inşallah katkısı olacak bir eserdir. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.