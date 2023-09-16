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        Amasya'da 4 katlı binanın çatı katı yandı

        AMASYA'da,4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:27 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:30
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        Amasya'da 4 katlı binanın çatı katı yandı
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        AMASYA'da,4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Şeyhcui Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 4 katlı Ersoy Apartmanı'nın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

        Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

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