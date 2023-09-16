Amasya'da zincirleme kaza: 3 yaralı

AMASYA'nınGümüşhacıköy ilçesinde, 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhacıköy Sanayi Kavşağında meydana geldi. Ergün Kaplan yönetimindeki 05 ACR 275 plakalı otomobil, seyir halinde iken kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Nıkolaos Chasiridis yönetimindeki EPM 5527 yabancı plakalı otomobile ve Erdal Kaya yönetimindeki 34 BOH 14 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada sürücülerden Ergül Kaplan´ın eşi Satı ve çocukları Dilanaz ve Toprak Kaplan yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.