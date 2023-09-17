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        Amasya´da otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarptı

         AMASYA'nınTaşovailçesinde otomobil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü yararlanırken 2 otomobil de yola devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:01 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:05
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        Amasya´da otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarptı
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         AMASYA'nınTaşovailçesinde otomobil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü yararlanırken 2 otomobil de yola devrildi.

        Kaza, Taşova´ya bağlı Çambükü köyü yakınlarında meydana geldi. Kürşat Oğuzyer (27) yönetimindeki 65 ABV 586 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. TIR´daki 2 otomobil kaza sırasında yola savrulurken, sürücü Oğuzyer de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Araçlar ve TIR, vinçle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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