Amasya´da otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarptı

AMASYA'nınTaşovailçesinde otomobil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü yararlanırken 2 otomobil de yola devrildi.

Kaza, Taşova´ya bağlı Çambükü köyü yakınlarında meydana geldi. Kürşat Oğuzyer (27) yönetimindeki 65 ABV 586 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. TIR´daki 2 otomobil kaza sırasında yola savrulurken, sürücü Oğuzyer de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Araçlar ve TIR, vinçle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.