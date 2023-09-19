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        Menfeze devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        AMASYA'nınTaşova ilçesinde hafif ticari araç menfeze devrildi, sürücü Ömer Y. (39 yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:30
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        Menfeze devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        AMASYA'nınTaşova ilçesinde hafif ticari araç menfeze devrildi, sürücü Ömer Y. (39 yaralandı.

        Kaza, Taşova ilçesi Mercimek köyü mevkisinde saat 14.00 sıralarında  meydana geldi. Taşova´dan Samsun´un Ladik ilçesi istikametine giden Ömer Y. (39) yönetimindeki 54 AJC 753 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazada sürücü Ömer Y. yaralandı.

        İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kaza sonrası araç, vinçle kaldırıldı.

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