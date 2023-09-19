Menfeze devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
AMASYA'nınTaşova ilçesinde hafif ticari araç menfeze devrildi, sürücü Ömer Y. (39 yaralandı.
AMASYA'nınTaşova ilçesinde hafif ticari araç menfeze devrildi, sürücü Ömer Y. (39 yaralandı.
Kaza, Taşova ilçesi Mercimek köyü mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Taşova´dan Samsun´un Ladik ilçesi istikametine giden Ömer Y. (39) yönetimindeki 54 AJC 753 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi. Kazada sürücü Ömer Y. yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kaza sonrası araç, vinçle kaldırıldı.