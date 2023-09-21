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        Taşla öldürüp, cesedi koyduğu otomobili ateşe veren şüpheli tutuklandı

        AMASYA´nınMerzifon ilçesinde Yılmaz Uyanık´ı (37) başına taşla vurarak öldürüp, cesedini otomobiliyle ateşe veren Ahmet Mutlu (39), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:35
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        Taşla öldürüp, cesedi koyduğu otomobili ateşe veren şüpheli tutuklandı
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        AMASYA´nınMerzifon ilçesinde Yılmaz Uyanık´ı (37) başına taşla vurarak öldürüp, cesedini otomobiliyle ateşe veren Ahmet Mutlu (39), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, Salı akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkisinde meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilde erkek cesedi buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışmayla cesedin Yılmaz Uyanık´a ait olduğu belirlendi. Jandarma, Uyanık´ı başına taşla vurarak öldürüp, ardından otomobili ateşe verdiğini tespit ettiği Ahmet Mutlu´yu gözaltına aldı.

        Ahmet Mutlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yılmaz Uyanık ise dün Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

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