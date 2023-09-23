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        Amasya'da park halindeki otomobil alev alev yandı

        AMASYA'dapark halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 23:29 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:30
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        Amasya'da park halindeki otomobil alev alev yandı
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        AMASYA'dapark halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde Hızırpaşa Mahallesinde meydana geldi. Abidin Doğan´a ait 05 DC 528 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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