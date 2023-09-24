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        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

        AMASYA´nınGümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:10 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:15
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        Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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        AMASYA´nınGümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza akşam saatlerinde Kırca mevkisinde meydana geldi. Tokat'ın Reşadiye ilçesinden İstanbul'a gitmekte olan Ayhan Kılıç yönetimindeki 60 NK 616 plakalı yolcu otobüsü, Ali Alaçam yönetimindeki 35 BSH 21 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ali Alaçam ve yanında bulunan Kazım Göbel´in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Hastane morguna kaldırılırken, yolcu otobüsünün sürücüsü Ayhan Kılıç polis ekiplerince gözaltına alındı.

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