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        Amasya'da asfalt şantiyesinde yangın

        AMASYA'da,belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:20
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        Amasya'da asfalt şantiyesinde yangın
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        AMASYA'da,belediyeye ait asfalt şantiyesinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

        Helvacı Mahallesi Ferhat Arası mevkisindeki Amasya Belediyesi Asfalt şantiyesindeki ısıtma kazanının olduğu dairede, sabah saatlerinde, yangın çıktı. Gökyüzünü siyah duman kaplarken, çalışanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yüksekliği 5 metreye kadar ulaşan alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan ve maddi hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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