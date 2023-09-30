Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

        AMASYA´nınMerzifon ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA´nınMerzifon ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Merzifon- Çorum kara yolunun 5´inci kilometresinde Çayırözü köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir´den Tokat´ın Erbaa ilçesine giden Erova Seyahat'e ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, 6 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 6 kişinin cesedi de morga götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yar...
        GÜNCELLEME - Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yar...
        Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
        Kaymakam Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Özyol pazar yerini ziyaret etti
        Kaymakam Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Özyol pazar yerini ziyaret etti
        Gümüşhacıköy'de eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de eylül ayı muhtarlar toplantısı yapıldı
        Amasya'da itfaiye yılın 9 ayında 445 olaya müdahale etti
        Amasya'da itfaiye yılın 9 ayında 445 olaya müdahale etti
        Amasya'da 65 kilogramlık yayın balığı yakalandı
        Amasya'da 65 kilogramlık yayın balığı yakalandı