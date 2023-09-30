Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

AMASYA´nınMerzifon ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Merzifon- Çorum kara yolunun 5´inci kilometresinde Çayırözü köyü mevkisinde meydana geldi. İzmir´den Tokat´ın Erbaa ilçesine giden Erova Seyahat'e ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, 6 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 6 kişinin cesedi de morga götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.