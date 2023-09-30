Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (3)

KİMLİKLERİBELLİOLDU

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Durmuş Uysal (45), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Urguç Kabadayı (51) ve Hilal Cebeci (18) olduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTELİ MELİSA'NIN BABASI: KIZIMI KAYBETTİK, EŞİM HAFİF YARALI

Kazada yaşamını yitiren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencisi Melisa Kor'un babası İsmail Kor, "Sabah kaza olduğunda uyanıktım. Otobüste koltuğumda televizyona bakıyordum. Birden ses gelmeye başladı ve otobüs yan devrildi. Kızımla eşim ön koltukta oturuyordu. Kızımı kaybettik, eşim de hafif yaralı" dedi.

'UYUYORDUM, OTOBÜS BİR ANDA YAN YATTI'

Yolculardan Kadir Arslan ise "Sabah 7 sıralarıydı, ben kaza olduğunda uyuyordum. Birden uyandım ve otobüsün yan yattığını gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum, bizi ambulansa taşırlarken kendime geldim. Biz Erbaa´ya yakınımızın düğününe gidiyorduk" diye konuştu. .

DHA-Genel - Türkiye-Amasya / Merzifon - Şerife Serap KARA

2023-09-30 14:15:42