Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

        AMASYA'da,yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da,yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kaleköy mevkisinde meydana geldi. Mustafa K.B. yönetimindeki 05 ADD 727 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahin´e çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaleköylüoğlu ve Şahin´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, kazada otomobil sürücüsü Mustafa K.B. ile eşi Serpil B., çocukları A.T.B (6) ve M.A.B (8) de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaleköylüoğlu ve Şahin'in cansız bedeni ise savcı ve ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
        Amasya'daki otobüs kazasında ölen 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğre...
        Amasya'daki otobüs kazasında ölen 6 kişiden 4'ünün Amasya Üniversitesi öğre...
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (4)
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (4)
        Üniversite eğitimi için Amasya'ya gelen öğrenciler otogarda karşılandı
        Üniversite eğitimi için Amasya'ya gelen öğrenciler otogarda karşılandı
        Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (3)
        Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı (3)