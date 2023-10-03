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        Doğum günü pastası yiyen 14 kişi, hastaneye başvurdu

        AMASYA'dadoğumgünü kutlamasına katılıp, pasta yiyen 12'si çocuk 14 kişi, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:40
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        Doğum günü pastası yiyen 14 kişi, hastaneye başvurdu
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        AMASYA'dadoğumgünü kutlamasına katılıp, pasta yiyen 12'si çocuk 14 kişi, hastanelik oldu.

        Doğum günü kutlamasına katılıp, pasta yiyen 12'si çocuk 14 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzm. Çvş. Kadir Çakı Semt Polkliniği'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 14 kişi, taburcu edildi. Yenilen pastadan numune alınırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

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