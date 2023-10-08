Motosikletle kaldırıma çarpan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

AMASYA´da motosikletlekaldırıma çarpan Bilal Petek (13) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yazıbağları Mahallesi Kışla Caddesinde meydana geldi. Tuğgeneral Hikmet Akıncı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Bilal Petek'in kullandığı 05 EZ 374 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Petek, çarpmanın etkisiyle savrulup kaldırım taşlarına başını çarparak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.