Marketten çiğ köfte alıp yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
AMASYA'damarkettenaldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
AMASYA'damarkettenaldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Öğle yemeğinde marketten aldıkları çiğ köfteyi yiyen 5 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Okul yönetimi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. İnceleme başlatıldı.