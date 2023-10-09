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        Marketten çiğ köfte alıp yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

        AMASYA'damarkettenaldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:35
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        Marketten çiğ köfte alıp yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
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        AMASYA'damarkettenaldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Öğle yemeğinde marketten aldıkları çiğ köfteyi yiyen 5 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Okul yönetimi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 5 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. İnceleme başlatıldı.

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