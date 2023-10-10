Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        AMASYA'da3 öğrenci, sandviç yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sandviç yedikten sonra rahatsızlanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA'da3 öğrenci, sandviç yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kentte 3 lise öğrencisi okula yakın marketten sandviç ve meyve suyu aldı. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma problemi yaşayan öğrenciler için ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Ölü ve yaralılar var! Mevsimlik işçi kavgası!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusunu itfaiye kurtar...
        Amasya'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusunu itfaiye kurtar...
        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi okulund...
        Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden yüksekokul öğrencisi okulund...
        Gümüşhacıköy'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Amasya'da 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da 3 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Marketten çiğ köfte alıp yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        Marketten çiğ köfte alıp yiyen 5 öğrenci, hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü
        Amasya'da devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü