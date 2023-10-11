Akşener: Irak ve Suriye tezkerelerine verdiğimiz desteği sürdüreceğiz İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suriye ve Irak'ta bu terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Dün grup başkan vekilimizin de açıkladığı üzere, önümüzdeki süreçte gazi Meclis'imizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz. Çünkü İYİ Parti olarak bizim için terör ve terörle mücadele, siyasetin konusu değil bir milli meseledir" dedi.

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, "Suriye ve Irak'ta bu terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Dün grup başkan vekilimizin de açıkladığı üzere, önümüzdeki süreçte gazi Meclis'imizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz. Çünkü İYİ Parti olarak bizim için terör ve terörle mücadele, siyasetin konusu değil bir milli meseledir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Filistinli direniş örgütü Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin, "Savaşmanın bir hukuku vardır. Eğer masumları öldürüyorsan bu savaş değil terördür. Eğer kadınların ırzına saldırıyorsan bu savaş değil terördür. Eğer asker veya sivil ayrımı yapmadan saldırıyorsan; bunun meşru bir yanı olamaz, bu terördür. Yani her şart ve ortamda önce terörün adını koymamız lazım. Eğer bunu yapmazsak başka ülkelerin PKK/YPG terör örgütünün alçak eylemlerine gösterdiği iki yüzlü tavra karşı durma meşruiyetimiz de azalır. Nitekim bu olay vesilesiyle Türkiye'den çıkan seslerin, verilen tepkilerin aynı zamanda iç siyasete yönelik bir turnusol kağıdı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Terörün herhangi bir hakkı hukuku yoktur. Yıllarca PKK/YPG terörüyle mücadele etmiş bir ülke olarak biliyoruz ki teröre hiçbir kılıf uydurulamaz. İşte bu yüzden hedefine sivilleri alan, kadın bedeni üzerinden çirkin ve kirli bir propagandaya dönüşen her türlü saldırı kim tarafından yapılmış olursa olsun bir insanlık suçudur, bir ahlak suçudur, bir terör suçudur" dedi.

'BU TERÖR EYLEMİ EN BÜYÜK ZARARI FİLİSTİN HALKINA VERDİ'

Gazze'de yaşananların da terör olduğunu söyleyen Akşener, "Hamas yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulma çabaları sürerken, bölgenin istikrara kavuşması için dünya kamuoyu destek verirken bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiştir. Ve nitekim yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur haline getirmiştir. Biz İYİ Parti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyor en azından şu ana kadar eski hatalardan ders çıkartılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

'SAĞDUYULU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM'

Akşener, çatışmalarla ilgili birbirine zıt iki anlayışın olduğunu vurgulayarak, "Bir tarafta; Hamas'a 'din kardeşlerimiz' diyerek, yapılan terör eylemini meşrulaştırmaya çalışan sığ bir zihniyetin temsilcileri var. Diğer tarafta ise 'Filistin hükümeti Türkiye'ye karşı Ermeni lobisinin yanında durdu', 'Filistin hükümeti Uygur Türklerine karşı Çin'in yanında durdu', 'Filistin hükümeti, Kıbrıs Türklerine karşı Rum yönetiminin yanında durdu', 'Öyleyse biz de Filistinlilere karşı İsrail'in yanında durmalıyız' diyenler var. Doğrudur, Filistin hükümeti Türkiye'ye bu kötülükleri yaptı. Ama basiretsiz Filistin hükümetinin Türk düşmanı tavırlarını bölgede can çekişen Filistin halkına mal edemeyiz. Nasıl ki Hamas'ın uyguladığı terörün karşısında duruyorsak; İsrail'in bayram günü Kudüs'te Müslümanlara ateş açan terörünün de karşısında duruyoruz. Nasıl ki Hamas'ın sivilleri hedef alan eyleminin karşısında duruyorsak; İsrail'in de 'savaş' diyerek meşru göstermeye çalıştığı ama Gazzeli sivilleri hedef alan eylemlerinin de karşısında duruyoruz. Eğer bölgede barışı tesis edeceksek İsrail'in gaddarlığını sahiplenen batı ile terörü bile sahiplenen doğu arasında, Türkiye olarak biz her daim hakkı, merhameti ve vicdanı sahiplenen taraf olmalıyız. Başta İsrail ve Filistin olmak üzere herkesi soğukkanlı olmaya, intikam duygularıyla değil meseleye kalıcı bir çözüm bulmak için sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Bu bölgenin artık kan, gözyaşı ve şiddetle değil; barış, refah ve kalkınmayla anılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'TERÖR SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİ'

Akşener, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan her türlü terör örgütüyle mücadelesinin haklı ve meşru olduğunu vurgulayarak, "İsmi, coğrafyası, ambalajı ne kadar değişirse değişsin PKK'nın şubeleri olan YPG/PYD de terör örgütüdür. Biz de Suriye ve Irak'ta bu terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz. Dün grup başkan vekilimizin de açıkladığı üzere, önümüzdeki süreçte gazi Meclis'imizde görüşülecek olan Irak ve Suriye tezkereleri kapsamında da verdiğimiz bu desteği sürdüreceğiz. Çünkü İYİ Parti olarak bizim için terör ve terörle mücadele siyasetin konusu değil bir milli meseledir. Bizim anlayışımıza göre; terör siyasete malzeme edilmemeli, siyaseti kirletmesine asla izin verilmemelidir. Geçtiğimiz pazar günü Suriye'nin kuzeyinde başlattığımız sınır ötesi operasyonda görev alan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah onların ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE GEREKEN TAZMİNATI ÖDEMELİ'

Akşener, geçen hafta sınır ötesinde, terör yuvalarına karşı yapılan operasyonlarda ABD tarafından Türkiye'nin SİHA'sının düşürüldüğünü hatırlatarak, "Yapılan açıklamada, SİHA'mızın ABD üssüne fazla yaklaşması sebebiyle düşürüldüğü belirtildi. Asıl sorgulamamız gereken; SİHA'mızın ABD üssüne ne kadar yaklaşıp yaklaşmadığı değil, terör örgütünün dibinde ABD üslerinin ne aradığıdır. Asıl sorgulanması gereken SİHA'mızı düşüren ABD uçağının nereden havalandığıdır. İddialara göre; bu uçak Türk SİHA'sını düşürmek üzere İncirlik Üssü'nden yani Türkiye'den havalanıyor. Üstelik resmi kurumlardan bir Allah'ın kulu çıkıp da 'Yok öyle bir şey' demiyor. Ama bu vahim iddia doğru olsun ya da olmasın; buradan açıkça ilan etmek istiyorum. Eğer Amerikan devleti Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığından rahatsızsa derhal Türk topraklarında bulunan İncirlik Üssü'nü de boşaltmalıdır. Aynı zamanda düşürdüğü SİHA için Türkiye'ye gereken tazminatı misliyle ödemelidir" dedi.

HAKAN PEKER, İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

Akşener, toplantıda ayrıca, partilerine üye olan şarkıcı Hakan Peker'e rozetini taktı. Akşener, Peker'in yerel seçimlerde Karabük Safranbolu'dan belediye başkan adayı olacağını belirterek, "Hakan kardeşime ayrıca teşekkürüm var. İYİ Parti ile yol yürümek kolay bir iş değil. Her taraftan taş atılan bir siyasi yapıyız. Eskilerin bildiği bir cümle vardır; 'Bas müminin dalına, gör ondaki imanı.' Biz nasırlara bastığımız için habire iman görüyoruz. Ne İsa'ya ne Musa'ya gidemedik bir türlü, yaranamadık. Bir sanatçı; hayatını o yönde kazanan bir arkadaşımız memleketinde daha iyi işler yapmayı göze alarak belediye başkan adayı oluyor ve kayıplarının hiçbiri umurunda değil. Allah razı olsun" diye konuştu.