Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya´da kazalar kamerada

        AMASYA´da,meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 16.10.2023 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya´da kazalar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA´da,meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulu KGYS kameralarına yansıyan 16 farklı kazaların görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği ve ışık ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntülerin sonunda, "Trafik ortamında yapılan bir kural ihlali pek çok insanın zarar görmesine neden olur. Lütfen trafik kurallarına uyalım, hayatta kalalım" ifadelerine yer verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        Netanyahu: Bedeli çok ağır olacak
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Amasya'da Jandarmadan yük taşıyan araçlara denetim
        Amasya'da Jandarmadan yük taşıyan araçlara denetim
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 27'ye düştü
        Amasya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 27'ye düştü
        Amasya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
        Amasya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
        Merzifon'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı
        Merzifon'da Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı
        Merzifon'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
        Merzifon'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi
        Amasya'da jandarmadan 102 öğrenciye trafik eğitimi
        Amasya'da jandarmadan 102 öğrenciye trafik eğitimi