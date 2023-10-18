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        Amasya´da İYİ Parti'den 300 kişi istifa etti

        AMASYA'da,İYİ Parti'nin il, merkez ilçe ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de olduğu yaklaşık 300 kişi, istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:15
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        Amasya´da İYİ Parti'den 300 kişi istifa etti
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        AMASYA'da,İYİ Parti'nin il, merkez ilçe ve ilçe teşkilatlarından, aralarında kurucu üye ve yöneticilerin de olduğu yaklaşık 300 kişi, istifa etti.

        İYİ Parti Amasya İl Başkanı Birol Çapkınoğlu ile birlikte il ve ilçe yönetiminden yaklaşık 300 partili istifa ettiğini duyurdu. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında Çapkınoğlu ile Merkez İlçe Başkanı Hakan Eser ve ilçe başkanları adına Merzifon İlçe Başkanı Saffet Keleş istifa kararlarını açıkladı.

        Tek başına istifa kararı almışken gece boyunca parti içinde oluşan gelişmeler neticesinde toplu istifa kararlarının oluştuğunu kaydeden Çapkınoğlu, "Bu çok tasarlanmış bir açıklama değildi. İstifa kararım tek başıma olacaktı fakat gece boyu parti içinde oluşan gelişmeler neticesinde bu hale geldi. Türk siyasetindeki sıkışmışlığı ve düğümü çözmek için yola çıkmış İYİ Parti´nin il başkanlığı görevini 1 yıldır gururla, onurla yerine getirmeye çalıştım. Seçimler sonrası değerlendirmelerle son olarak genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde istifa etmem zarureti şahsım adına hasıl olmuştur. Bugün itibarı ile İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Amacımız emek verdiğimiz partiye asla zarar vermek değildir. Kamuoyu böyle bir davranışı kalkışma ve genel merkeze kafa tutma olarak değerlendirir. Biz bunun için yapmıyoruz. Biz, yerel Amasya siyasetinde yapmamız gereken bir adım olarak görüyorum. Bu süreçte benimle birlikte özverili bir şekilde seçim sürecinde gece gündüz demeden çalışan önce yönetim kurulu üyelerimize, tüm ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hepsi haklarını helal etsinler. Geldiğimiz noktada bu istifa zaruri hale gelmiştir. İlçe başkanlarımız gece boyu yapmış oldukları istişareler neticesinde onlar da bir karar aldıklarını söyleyip ısrar ettiler. Hep beraber geldik, hep beraber de gideriz dediler. Siyasi konjektörde partimize başarılar diliyoruz" dedi.

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